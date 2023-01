Milan | la probabile formazione contro il Lecce | Pobega dal primo minuto

Di seguito ilschieramento rossonero:(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Vranckx, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud.Colombo deve dimostrare aldi avere le qualità giuste per entrare. Però deve giocare soprattutto per la squadra ed è quello che gli chiedo. Persson èche giochi dall'inizio. E' un ...Nel 4-3-3 del Lecce che domani affronterà il Milan, sarà Lorenzo Colombo a guidare l'attacco di Baroni. Nel tridente offensivo spazio a Di Francesco e Strefezza, in dubbio Ceesay ...Dopo il turnover e il cambio di modulo effettuato in Coppa Italia contro il Torino, il Milan non può assolutamente sbagliare in quel di Lecce: per questo motivo, Stefano Pioli ...