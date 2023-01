Milan - Inter è anche il derby dei bomber Mondiali | Giroud contro Lautaro

... ed esattamente un mese dopo, mercoledì prossimo, si ritrovano di fronte a Riad nella Supercoppa italiana che vede di fronte ilscudettato e l'vincitrice della Coppa Italia. Dal Qatar all'...La testa è già volata a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, palcoscenico della finale di Supercoppa d'Italia in programma mercoledì 18 gennaio. I muscoli diinvece sono già tesi per la preparazione, da disputare in Italia, oggi tra San Siro (Verona il rivale di Simone Inzaghi) e Lecce (l'ostacolo sulla strada di Stefano Pioli). I due ...I diffidati di Inter-Verona, ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista della Supercoppa Italiana con il Milan La risposta, per fortuna di Simone Inzaghi, è no: nessun giocatore è a rischio squ ...Chiellini poteva essere un giocatore del Milan: in passato ha anche vestito la maglia rossonera, ma poi ha proseguito su una strada diversa.