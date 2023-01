Milan | il ritorno di Ibrahimovic è un rebus | potrebbe slittare ancora

Tocca ae Inter scendere in campo in questo sabato di Serie A che prevede tre partite. I ... I gol non dovrebbero mancare anche in questa partita di, ma stavolta il City seppur sempre ...Lo schiaffo comunque, seppur indirettamente, lo hanno preso anchee Inter , che se da un lato ... La rete di Rrahmani ha segnato il punto di non, perché da lì la Signora è sparita del ...La squadra rossonera ha lasciato ieri pomeriggio Milano e la ritroverà solamente giovedì, al ritorno dalla Arabia Saudita dove si sarà disputata la Supercoppa Italiana ...In Casa Milan c'è nuova preoccupazione per Zlatan Ibrahimovic. Il ginocchio dell'attaccante fa ancora male. Ibra pensa all'addio