Milan | cosa filtra sul ritorno di Ibrahimovic | il fattore Supercoppa e il nuovo ruolo nella rosa

(Di sabato 14 gennaio 2023) Quando torna Ibra? Se lo chiedono in tanti, difficile rispondere. Lo svedese sta lavorando a testa bassa per rientrare il prima possibile, ha...

... 'Aè servito questo percorso che vede tutte vittorie di 1 a 0, se codeste arrivano con Lecce, ... Se Juve,ed Inter continuano a guardare il calar del sole, difficilmente riprenderanno la ...Ci sono state cose buone in entrambe le partite della scorsa settimana: lache più ho ... giocando in inferiorità numerica sono riusciti a eliminare una big come il, che gradualmente durante ...Milan e Inter si sfideranno mercoledì 18 gennaio a Riyad alle ore 20:00, in quella che sarà l'edizione 35 della Supercoppa Italiana, valida per il primo trofeo della stagione. Supercoppa, cosa aspetta ...Pietro Paolo Virdis, doppio ex di Milan e Lecce, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha giudicato così il momento grigio dei rossoneri tra campionato e Coppa Italia: "I ...