Milan | Bennacer | «Dobbiamo tornare a vincere | ma siamo uniti»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le parole didopo il pareggio del: «Per lo Scudetto ci crediamo ancora e lo faremo fino alla fine» Ismaelha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match tra Lecce e. Ecco le parole del centrocampista rossonero: PARTITA – «Volevamo i tre punti, non abbiamo cominciato bene, abbiamo preso due gol. Poitornati nella partita. Potevamo anche fare il terzo gol.». APPROCCIO – «tuttilavorare». SCUDETTO – «Ci crediamo ancora e lo faremo fino alla fine.analizzare cosa non è andato bene oggi e migliorare». SUPERCOPPA – «una grande squadra, anche nei ...

Baroni(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Calabria (86' Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez (46' Dest);, Pobega (86' Vranckx); Saelemaekers (46' Messias), Brahim Diaz (69' Origi), Rafael ......