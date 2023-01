Milan | Bennacer | Crediamo allo scudetto fino alla fine | il Napoli è ancora raggiungibile

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ismael, centrocampista del, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Lecce, queste le sue dichiarazioni: "Volevamo vincere. Non abbiamo cominciato bene, subendo due gol dopo poco tempo, ma poi siamo tornati in partita. Avevamo qualche occasione per vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo tutti uniti, dobbiamo lavorare. Se il? Certo, ci crederemoper lo. Siamo una grande squadra, possiamo risolvere le cose in campo e ora c'è una partita secca in Supercoppa ed una finale si vince".