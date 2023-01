Milan | a Lecce prova d’appello per Pioli e per i senatori rossoneri

Dopo il pokerissimo della squadra di Spalletti contro la Juventus, le milanesi sono obbligate a vincere. Alle 18 la squadra di Pioli di scena a, alle 20.45 quella di Inzaghi a San Siro contro il ...Le probabili formazioni di, 4 - 3 - 3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco., 4 - 2 - 3 - 1 : Tatarusanu; ...PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; ...Trasferta a Lecce per il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, in campo alle 18 di sabato, devono vincere per rispondere al Napoli vittorioso sabato contro la Juve e non perderlo di vista in classifica ...