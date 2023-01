Migranti | vogliono processare Meloni per tortura

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 gennaio 2023) È vero: una rondine non fa primavera, dunque un Colombo (Furio) non fa opposizione. Né l’ex senatore dell’Ulivo ed ex direttore de l’Unità può essere ad esempio per tutti coloro i quali si oppongono a Giorgia. Però, in un Paese che processa un ex ministro per aver tentato di chiudere i porti all’immigrazione irregolare, e lo processa per “sequestro di persona”, ci si può attendere di tutto. Anche che qualcuno colga al balzo il suggerimento di Furio Colombo di mettere alla sbarra il premier per il reato di. Spieghiamo. Ieri mattina, a l’Aria che tira su La7, il giornalista di lungo corso discuteva con Myrta Merlino della decisione del governo e del ministro Piantedosi di “allungare” il viaggio delle navi Ong cariche diverso porti differenti da quelli della Sicilia e della Calabria, terre già sature di immigrati ...