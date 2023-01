Migranti | fuggiti dal centro accoglienza 11 minorenni salvati da Ocean Viking e Geo Barents Il sindaco | non sapevo nulla

Prima per gli ucraini, quando è stato ribattezzato hotel Futuro, adesso per i. Si sono accorti che diversi non c'erano quando, al momento di mettersi a tavola, c'erano diverse sedie ancora ...commenta Trediciminorenni, dei 39 sbarcati ad Ancona in questi giorni con le navi Ocean Viking e Geo Barents, si sono allontanati dalla struttura della Caritas in cui erano ospitati a Senigallia. Tre, però, ...Tredici migranti minorenni, dei 39 sbarcati ad Ancona in questi giorni con le navi Ocean Viking e Geo Barents, si sono allontanati dalla struttura della Caritas in cui erano ospitati a ...SENIGALLIA - Undici dei 39 minori stranieri non accompagnati arrivati ad Ancona con le navi delle Ong (di nazionalità eritrea e sudanese) si sono allontanati volontariamente dal ...