Migranti | Frontex su sbarchi in Ue nel 2022 | 330mila persone arrivate

(Di sabato 14 gennaio 2023) Trecentotrenta mila attraversamenti irregolari nel, il massimo dal 2016. Secondo i dati di, l'Agenzia europea della vigilanza dei confini, c’è stato un aumento del 64% degli irregolari arrivati in Ue rispetto al 2021. La rotta più seguita è stata quella balcanica con il 45% del totale (circa 145.600 attraversamenti illegali, +136%) seguita da quella del Mediterraneo Centrale (102.529 attraversamenti, +51%) verso le coste italiane.

