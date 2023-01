Migranti | Frontex su sbarchi in Ue nel 2022 | 330mila persone arrivate

Se non è un'invasione siamo di fronte ad un balzo preoccupante degli arrivi diclandestini nell'Unione europea. Il 64% in più rispetto al 2021, che era già in aumento esponenziale.ha registrato ben 330mila attraversamenti irregolari delle frontiere esterne lo ...I dati, per quanto riguarda i confini dell'Unione europea, non sono affatto rassicuranti. ...l'urgenza di interventi a breve e lungo termine per rendere più stabili le aree scelte dai. ...Se non è un'invasione siamo di fronte ad un balzo preoccupante degli arrivi di migranti clandestini nell'Unione europea. Il 64% in più rispetto al 2021, che era già in aumento esponenziale. Frontex ha ...La parola chiave nel bilaterale Turchia-Italia che si è svolto ieri mattina ad Ankara è «stabilità». La invoca il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani. All'incontro con il suo collega turco Me ...