Migranti | 13 minori si allontanano da centro accoglienza di Senigallia | 3 sono rientrati

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tredici naufraghi minorenni, tra i 39 sbarcati ad Ancona nei giorni scorsi dalle navi Ocean Viking e Geo Barents, siallontanati venerdì pomeriggio daldidi. Tre di loro in serata hanno fatto ritorno, come riferisce Vivere. I ragazzi che si trovano nella struttura hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni (anche se in qualche caso l’età è in corso di verifica) e provengono da Sudan, Nigeria, Eritrea, Ciad e Ghana. In queste ore alcuni degli adolescenti sarebbero stati individuati a Rimini ma le verificheancora in corso. ? L'articolo proviene da Italia Sera.

