Michael Bay | famoso regista americano accusato di aver ucciso un piccione a Roma | animalisti scatenati | “Sono innocente”

(Di sabato 14 gennaio 2023) La morte di unminaccia la carriera di un. Si tratta diBay il quale, durante le riprese di “6 Underground” avvenute in Italia nel 2018, avrebbe causato la morte di un volatile. Golden Globe 2023, ecco chi ha vinto: tutti i vincitori e i premi L’accaduto La tragica vicenda ha avuto luogo in Italia, nel 2018, durante le riprese di “6 Underground”, con Ryan Reynolds, Adria Arjona e Ben Hardy. Infatti, secondo alcune teorie, durante le riprese, un esemplare della specie protetta in Italia sarebbe rimasto. Secondo le accuse mosse dalle autorità italiane, l’animale sarebbe statoda un dolly nel corso di una scena. La denuncia è partita da una fonte anonima che, a quanto pare, sarebbe anche un testimone dell’incidente che ha documentato il tutto ...

Armageddon è il film diche va in onda questa sera alle 23.50 su Nove. Il film è famoso non solo per il cast che vi ha partecipato, ma anche per i difficili rapporti sul set tra il regista e la star protagonista, ...La presunta morte di un piccione viaggiatore è al centro di una querelle tra l'Italia e il regista. Come riporta il sito The Wrap , nel corso delle riprese del film 6 underground avvenute a Roma nel 2018, sarebbe rimasto ucciso un esemplare della specie, che in Italia è protetta. Le ...La morte di un piccione minaccia la carriera di un famoso regista. Si tratta di Michael Bay il quale, durante le riprese di “6 Underground” avvenute in Italia nel 2018, avrebbe causato la morte di un ...Il regista Michael Bay è accusato in Italia di aver ucciso un piccione durante le riprese del film d'azione 6 Underground ...