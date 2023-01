Meteo Roma del 14-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino cieli sereni o poco nuvolosi residue nevicate sulle Alpi di confine dai 400 metri al pomeriggio tempo stabile con Cieli velati sulle regioni di nord-ovest in serata non sono attesi cambiamenti delle condizionicon tempo del tutto asciutto al centro al mattino isolante nevicate sull’Appennino abruzzese dai 5-600 metri variabilità asciutta altrove al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con Cieli in prevalenza soleggiato in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità al sud maltempo diffuso al mattino con piogge sparse sulle regioni peninsulari neve in Appennino dai 600 mm sereno sulla Sardegna al pomeriggio ancora piogge su Puglia e Basilicata Calabria e Sicilia neve sopra i 1100 metri in serata residue ...