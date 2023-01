Meteo | il weekend apre le porte al ciclone polare | dopo la tregua tornerà l' inverno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sabato 14 gennaio sarà l’ultimo giorno di temperature mediamente alte prima dell’arrivo graduale del. Nella prima parte deli cieli saranno comunque coperti sul Nord Italia e sulla Toscana, con nebbie locali sulla Pianura Padana. Nubi anche su Calabria e su alcune zone della Puglia, dove non si escludono piogge pomeridiane. Il resto del Paese potrà contare su qualche raggio di sole. Stabili le temperature. Il peggioramento delle condizionipartirà domenica 15 gennaio e proseguirà man mano nel corso della prossima settimana: si attendono nubifragi e nevicate (LE PREVISIONI).

... ma non mancherà maltempo Nel corso del prossimola nostra Penisola si interporrà sul ramo discendente dell'Anticiclone, ovvero sul bordo orientale e ciò assicurerà condizionidi ......giornata di domani sabato 14 gennaio le condizionisi manterranno stabili su gran parte del Paese salvo qualche eccezione , tra cui non figurerà Torino: qui infatti, l'apertura delsarà ...Meteo - Stabilità prevalente e clima che resterà invernale nel Weekend, nonostante qualche insidia maltempo: ecco le previsioni ...Nella giornata di Sabato le precipitazioni di concentreranno essenzialmente al Meridione, specie lungo le coste, oltre che in Sicilia settentrionale; Domenica, invece, saranno possibili piovaschi sull ...