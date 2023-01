Meteo | arriva il freddo gelido | quando e dove

(Di sabato 14 gennaio 2023) Cosa dobbiamo aspettarci per quanto riguarda ildi Gennaio 2023? Tra poco cambierà tutto, annuncia Mario Giuliacci. Dimentichiamoci queste temperature miti che sono decisamente atipiche. Prepariamoci invece ad un brusco calo di temperature.avverrà edobbiamo aspettarci il? Gennaio 2023, previsioni: cambia tutto,ilProprio Mario Giuliacci ha avvisato gli italiani sul suo sito web ufficiale che sta perre il gelo in tutta Europa, Italia compresa. Le correnti di aria polare stanno perre dalle regioni più settentrionali dell’Atlantico, tra Groenlandia e Islanda, per giungere sui nostri territori. “Il norst del continente sarà investito già nel corso del ...

Tendenza: durante la nuova settimanail vero Inverno italiano da Nord a Sud.In Italiail "Generale Inverno". Da domenica 15 gennaio, come ampiamente previsto già nei giorni scorsi, la situazione muterà in modo sostanzioso. Passeremo da un lungo periodo in compagnia dell'...Avvisi: Da domenica 15 gennaio, come ampiamente previsto già nei giorni scorsi, il quadro sinottico muterà in modo sostanzioso. Passeremo ..Addio temperature miti, da lunedì arriva il freddo in tutta la Romagna. E nel basso Appennino sono attesi i primi fiocchi di neve ...