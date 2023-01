Messa domenica 15 gennaio in tv su Canale 5 | orario e diretta streaming

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il programma della Santache sarà trassu15. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasladellaintv. La celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Dalle anticipazioni relative alla nuova puntata dialle 14:00, emerge come la produzione, ... dopo sono stati male' Il provvedimento è la sospensione di giudizio con lain sfida ...Una scelta insolita quella di tenere i funerali nella giornata di, ma che permetterà a ... Il coro della stessa Parte animerà ladi saluto. Sarà anche una rappresentanza della Magnifica ...La città di Laterza inonda a Melaverde domenica 15 gennaio 2023 per conoscere le tradizioni locali e la tradizione del pane ...Sono passati 55 anni da quel 14 gennaio quando nel pomeriggio si avvertirono le prime scosse, fino a quella più forte della notte che fu di 6, 4 di magnitudo, che per fortuna fece poche vittime perch ...