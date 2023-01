Meloni si trasforma in Garibaldi | O si fa l' Italia o si muore | GUARDA

(Di sabato 14 gennaio 2023) Giorgiacarica i suoi colleghi di partito durante la convention di Fratelli d'a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. “La nostra avventura è appena cominciata. Abbiamo davanti a noi un orizzonte lungo, di 5 anni grazie al mandato popolare: è una occasione che non va persa", le parole della premier in collegamento da Roma. Poi ha citato Giuseppe: "Qui o si fa l'o si. Non dobbiamo temere scelte impopolari".

