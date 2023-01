Meloni | punto a governare 5 anni E cita Garibaldi | «O si fa l’Italia o si muore»

la Repubblica

Lo afferma la premier Giorgiain collegamento con la kermesse milanese di FdI, 'Pronti, candidati al via'. Gli obiettivi 'Faremo quello che consideriamo giusto in coscienza perchè alla fine a ...'Il nostro Paese sarà migliore di come l'abbiamo trovato'. E cita Garibaldi: 'O si fa l'Italia o si muore'. Salvini: 'Con Giorgia lavoro ... Meloni: "Punto ai cinque anni nonostante i bastoni tra le ruote dell'opposizione e non solo" La premier scomoda Garibaldi, "O si fa l'Italia o si muore", e rimuove i temi di scontro. Da Salvini a Tajani, tutti cercano di accreditare un'unità ...Intervento in videocollegamento da Roma per Giorgia Meloni all'evento di Fratelli d'Italia realizzato all'auditorium Gaber di Milano in vista delle elezioni regionali ...