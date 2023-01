Meloni prova a stemperare le tensioni nella maggioranza | Pensiamo in grande | corriamo una maratona | non i 100 metri

Corriere Roma

- La premier ha ribadito che il centrodestra potrà e dovrà governare per 5 anni: avremo i risultati a cui puntiamo, ha detto. Un chiaro riferimento alle fibrillazioni di questi giorni sul tema delle ...Un'idea che scatenerà inevitabili polemiche: "Quella visione dell'umano della persona la troviamo in Dante -a spiegare il ministro - ma anche la sua costruzione politica credo siano ... Meloni, la prima vera prova vinta dalla leader è anche un messaggio per gli alleati La premier scomoda Garibaldi, "O si fa l'Italia o si muore", e rimuove i temi di scontro. Da Salvini a Tajani, tutti cercano di accreditare un'unità ...La premier ha ribadito che il centrodestra potrà e dovrà governare per 5 anni: avremo i risultati a cui puntiamo, ha detto. Un chiaro riferimento alle fibrillazioni di questi giorni sul tema delle acc ...