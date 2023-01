L'HuffPost

...del dipartimento Informazioni le sue risposte aggressive alla stampa alimentarono ladella ... Nell'arena italiana, la Cina deve fare in modo che il governoeviti di non rinnovare il ......istituire un fondo per aiutare i percettori di Reddito che a causa delle scelte del governo... con Bianchi che vuole rompere ladelle destre per cui la povertà è una colpa e D'Amato che ... Meloni, la retorica come colla. Ma dopo la benzina si apre la grana Autonomia La premier scomoda Garibaldi, "O si fa l'Italia o si muore", e rimuove i temi di scontro. Da Salvini a Tajani, tutti cercano di accreditare un'unità ...ROMA (ITALPRESS) – “In quarant’anni ho vissuto e ho preso tanto dalla vita. Con la malattia ho capito che non esistono solo le cose belle. Che il tempo non va sprecato, questo è sicuro”. A parlare, in ...