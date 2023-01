Meloni “Governo durerà 5 anni | corriamo una maratona | non i 100 metri”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sono sicura che ilcinque, nonostante tutti i tentativi dell'opposizione e non solo di impedirlo. L'opposizione fa il suo mestiere ed è normale, l'importante è che anche noi facciamo il nostro. E il nostro compito è portare a termine gli impegni che ci siamo assunti”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia, in videocollegamento con la convention di Fratelli d'Italia a Milano “Pronti, candidati al via” in vista delle elezioni regionali in Lombardia.“In due mesi dilo spread è sceso a 182, la Borsa è andata più che bene, la differenza la fa la serietà, la determinazione di questo esecutivo. Non abbiamo padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno, rispondiamo solo al popolo italiano. La nostra priorità è la crescita”, ha sottolineato ...