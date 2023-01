Agenzia askanews

... l'Italia pronta a bloccarla Parlando ancora del governo,dice: "Non c'è giorno e non c'è ora in cui non mettiamo tutto noi stessi in questo impegno:quello che va fatto, con coraggio e ......della crescitaha ribadito quanto l'esecutivo si stia impegnando per obiettivi a lungo termine: " Non c'è giorno e non c'è ora in cui non mettiamo tutto noi stessi in questo impegno:... Meloni: faremo ciò che è giusto, mi interessano i dati tra 5 anni Milano, 14 gen. (askanews) - 'Non c'è giorno, ora, minuto in cui non mettiamo tutti noi stessi in questa avventura, sapendo che i problemi ...Gianfranco Fini apparirà di nuovo in televisione. E per un altro appuntamento con il piccolo schermo l’ex leader di Alleanza Nazionale ...