Meloni | “Faremo ciò che è giusto | mi interessano i dati tra 5 anni”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 gennaio 2023) MILANO – “Non c’è giorno, ora, minuto in cui non mettiamo tutti noi stessi in questa avventura, sapendo che i problemi degli italiani sono nostri problemi.quello che va fatto, e locon la serietà, con la dedizione, il coraggio, la determinazione con cui va fatto. Equello che consideriamoin coscienza. A memacroeconomici tra 5, isulla natalità, isul reddito medio, sul salario medio, quali saranno isulla nostra produttività”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo in collegamento alla kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia. “Sul nostro export, sulla possibilità dei giovani di avere un posto ...