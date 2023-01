Medvedev attacca il premier giapponese | ' Servo degli Usa faccia harakiri'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dmitry, ex presidente russo nonché attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza,ilFumio Kishida affermando che dovrebbe vergognarsi per il suo umiliante ...

Dmitry Medvedev, ex presidente russo nonché attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, attacca il premier giapponese Fumio Kishida affermando che dovrebbe vergognarsi per il suo umiliante servilismo nei confronti di Washington, parole che dice di considerare come 'una orribile vergogna', e di non voler neanche commentare 'la paranoia riguardo ai piani nucleari del nostro Stato'.