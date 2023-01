Mattia Casse sul podio nella discesa di Wengen | è il secondo in Coppa del Mondo Vince Kilde

(Di sabato 14 gennaio 2023) La velocità italiana dello sci maschile è sulle spalle di: dopo lo splendidoin Val Gardena, il 32enne di Moncalieri conquista un altro terzo postostoricalibera di, confermando il suo momento magico in questa stagione didel. Prima di questo inverno, infatti, non aveva mai conquistati podi. Per l’Italia arrivano buoni segnali anche da Dominik Paris, che dopo il quinto posto in Super G si prende un ottavo posto. Dietro di lui Matteo Marsaglia, che a 37 anni riesce ancora a terminare in top 10 indel. Ladiperò è stata dominata da Aleksander Aamodt: il norvegese ha rifilato 88 ...

