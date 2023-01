Mattarella firma il decreto carburanti. Multe fino a 6 mila euro per i distributori

Leggi su agi

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - Il prezzo medio deisu base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. Le, in caso di violazione arrivanoa 6.000, con possibilità di chiusura dell'impianto, da 7 a 90 giorni, dopo la terza inottemperanza. Lo stabilisce il dl, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. In particolare, il Mimit è chiamato ad adottare entro 15 giorni unche definisca "la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni". Gli esercenti avranno poi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare "la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita". Il presidente della Repubblica Sergio ...