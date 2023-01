Masterchef Italia 12 | Francesca | “Bruno Barbieri meno acido di quanto sembra”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023)Filippone, eliminata da12, ha raccontato la sua esperienza finita all’ultimo Pressure Test. Ha inoltre voluto spendere delle parole per il giudicespecificando che è decisamentedi come lo descrivono. La concorrente del cooking show ha specificato: “Purtroppo sono stata eliminata in fretta, ma penso che per chi va avantipossa davvero essere un trampolino di lancio per iniziare una professione nel mondo del food. Ho anche coltivato dei rapporti profondi nel programma. Sono rimasta molto amica di Silvia, persona cara, intelligente e sensibile. Ammiro molto Bubu, che secondo me farà strada in cucina, ed Edoardo che dietro quella scorza buffa, nasconde grande sensibilità. I giudici? Sono ...