Massacrarono di botte un 21enne | domiciliari per due coetanei

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiunl’estate scorsa, la notte del 7 giugno: i carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestia carico di Giuseppe Giordano, 20enne, e Pasquale Ferrara, 25enne. Entrambi napoletani, sono gravemente indiziati dell’aggressione commessa in Viale dei Pini, nel quartiere Colli Aminei di Napoli. Secondo quanto documentato dai militari, coordinati dalla procura della repubblica di Napoli, i due indagati, nella notte del 7 giugno scorso, avrebbero percosso il giovane per futili motivi, provocandogli lesioni ritenute guaribili in 50 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... le carceri non cambiano mai Nello Trocchia Il giorno della mattanza Il 6 aprile 2020, nel carcere Francesco Uccella, 283 poliziotti penitenziari entrarono edii detenuti inermi ...Una vita contro l'ingiustizia Non aveva neanche dodici anni quando, nel 1924, i fascistidiil padre e il fratello . In Joyce nacque in quel momento definitivamente non solo la ...