Marlowe | ecco trailer e poster del film con Liam Neeson dedicato al famoso detective FOTO E VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono stati pubblicatididiretto da Neil Jordan, con, Diane Kruger e Jessica Lange. L’attore irlandese, che con questo ruolo taglia il traguardo dei 100interpretati in carriera, veste gli eleganti panni delcinico e sciupafemmine, simbolo della letteratura hardboiled, e creato da Raymond Chandler.la sinossi ufficiale del: “, un intrigante thriller noir ambientato nella Los Angeles degli anni ’30, vede come protagonista un segugio da strada ormai caduto in disgrazia, Philip, interpretato dache viene assunto da una giovane ereditiera (Diane Kruger) per ...