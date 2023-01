Manovra 2023 | definizione agevolata avvisi bonari | tutte le novità

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare delladegli, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1/E, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura, che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, introdotta dalla legge di Bilancio(legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti ...

... è stato un grande sbaglio aver voluto rimettere le accise " ha spiegato " E mi ha toccato molto anche che hanno fatto unada 35 miliardi, ma dopo due anni in cui si è detto che la sanità era ...Le direttive dell'agenzia, giunte ieri con la circolare 1/, benché non previste nella normativa (legge 197/2022, la) erano di assoluta urgenza vista la scadenza in questi giorni dei ...Era appena uscito dai locali dopo una visita medica e stava tornando alla sua vettura: si sente male nel parcheggio del distretto sanitario e muore ...(Adnkronos) – Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnal ...