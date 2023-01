Maneskin scatenati in “Gossip” mentre attendono “Rush!”

(Di sabato 14 gennaio 2023) La rock band è pronta a superare ogni record, anche questa volta. Damiano David, Victoria De Angeles, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si preparano al lancio del loro nuovo album e lo fanno nel loro stile. Per l’uscita di, intanto, il singolo che anticipa il nuovo progetto il frontman deiha posato nudo sui social. Isi preparano a portare a termine un anno di successi, così come lo sono stati gli ultimi due trascorsi. La rock band è pronta per pubblicare intanto il nuovo e ultimo progetto discografico che li vedrà protagonisti.uscirà il prossimo 20 gennaio, ma nel frattempo il singolocon il proprio videoclip si è rivelato un’idea geniale., foto Instagram – VelvetMagVestiti dai loro abiti rock, così come la loro anima, i ...

Ma cos'è successo tra lei e il leader dei, perché Vittoria era assente per il ... I commenti si sonoimmediatamente, con gli utenti che hanno chiesto incuriositi quali ...hanno concluso il concerto di Las Vegas che ha concluso il tour americano spaccando tutti gli strumenti. Una scena immortalata da un video che la band romana ha pubblicato sui social ...Per lanciare il nuovo singolo, realizzato in collaborazione con il chitarrista Tom Morello e che farà parte dell’album «Rush!», in arrivo il prossimo 20 gennaio, il frontman della band ha posato senza ...Damiano dei Maneskin completamente nudo per lanciare il nuovo singolo "Gossip" infiamma letteralmente i social e scatena i follower. Non tutti hanno però gradito l'ennesima provocazione del frontman d ...