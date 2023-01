Mandorlini | Credo che il Napoli sia la squadra migliore | ha un buon vantaggio

fcinter1908

Si parte da Filippodi Papaveri & Papere, poi Armando Bregai di Olivum - l'Osteria di ..." ha concluso il presidente " che siano maturi i tempi affinché nasca un Museo del Tartufo a ...Commenta per primo Andreaparla a TuttiConvocati su Radio24: 'Juventus in fase di guarigione Vincere a Lecce era doveroso, scoprire Fagioli adesso mi sembra in ritardo.che la squadra bianconera abbia ancora ... ESCLUSIVA Mandorlini: “Via Skriniar Faccio un nome, fra i più forti che abbia mai visto” Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “L’Inter deve fare punti, il Verona è in crescita. I nerazzurri oggi non hanno la sicurezza di prima.Scudetto Mancano talmente tante p ...“L’Inter deve fare punti, il Verona è in crescita. I nerazzurri oggi non hanno la sicurezza di prima”. Così a Tuttomercatoweb il doppio ex di Inter e Verona, Andrea Mandorlini. “Mancano talmente tante ...