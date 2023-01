Manchester United-Manchester City oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Premier League 2022 2023

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventesima giornata di. Uno dei derby diprobabilmente più attesi degli ultimi anni. Ilrincorre l’Arsenal a cinque punti di distanza, ma losembra aver iniziato con il piglio giusto questa seconda parte di stagione, con quattro successi nelle ultime quattro sfide di campionato. La cura Ten Hag sta decisamente iniziando a dare i suoi frutti e i Red Devils ora puntano ad aggiudicarsi la sfida dopo tre sconfitte negli ultimi scontri diretti. La sfida è in programma ...

Per la Premier League spicca alle 13,30 il derby ditra loe il City, "live" su Sky Sport Football con Federico Zancan al racconto. Stesso canale alle 16 per Brighton - Liverpool ...Cremonese - Monza gol (quota 1,70)City 2 (1,85) Brighton - Liverpool over 3,5 (2,30) Bari - Parma 1 (2,55) Quaterna da 18,4 volte la posta.Nel match del girone d'andata di Premier League non c'è stata storia: la superiorità del Manchester City si è manifestata sui rivali di sempre dello United travolti con ben sei reti grazie alle triple ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 14 gennaio 2023, si parla delle sfide in programma nel weekend e in particolare dei derby tra Tottenham e Arsenal.