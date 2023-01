Manchester United-Manchester City | le formazioni ufficiali

(Di sabato 14 gennaio 2023) Riportiamo di seguito ledel derby tra, big match della giornata 20 di Premier League. I Red Devils si presentano con un ottimo stato di forma. In campionato sono quarti in classifica e vengono da otto vittorie di fila considerando anche FA Cup e Coppa di Lega. I padroni di casa proveranno a riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 6-3 nella gara di andata della stagione odierna, con le triplette di Erling Haaland e Phil Foden. Proprio il fuoriclasse norvegese cercherà di emulare il ‘Kun’ Agüero, ultimo giocatore dei Citizens ad aver segnato ai rivali cittadini in entrambe le sfide di campionato. Confronto numero 117 in totale fra le due squadre: bilancio a favore dello...

Commenta per primo L'allenatore delCity, Pep Guardiola (ex Barcellona e Bayern Monaco) raggiunge il traguardo delle 500 panchine in carriera nel giorno del derby contro loCommenta per primo Sabato di grande calcio in Premier League, è il giorno derby ditrae City. Appuntamento alle 13:30 all' Old Trafford dove i Red Devils cercheranno di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive contro i Citizens . Le due squadre sono ...Le formazioni ufficiali per il derby tra Manchester United e Manchester City In Premier League, nel classico lunch match delle 13:30, sarà tempo di derby di Manchester a Old Trafford. Il Manchester Un ...Leggi su Sky Sport l'articolo Manchester United-Manchester City, le formazioni e il risultato in diretta LIVE del derby ...