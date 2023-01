Mancanza di riscaldamento nelle aule del Guacci | la nota della Provincia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn riferimento alla protesta per ladiSuccursale dell’Istituto “” di Benevento, il Settore Tecnicodi Benevento precisa quanto segue. “Non appena segnalato il problema, è stata svolta subito un’ispezione tecnica da parteDitta responsabilemanutenzione degli impianti termici. Appurata la necessità di sostituire alcune componenti dell’impianto, è stato tuttavia impossibile procedere all’acquisto dei ricambi in quanto l’Azienda produttrice delle caldaie installate nella Succursale non è più operativa avendo cessato le attività. La Ditta responsabilemanutenzione ha dunque proposto al Settore ...

... non c'erano i materassi, le coperte, il, "non avevamo niente per poterci vestire e ... anche per ladi una legislazione. I Cpr si basano infatti su un regolamento ministeriale ......Un altro fattore che spinge molte famiglie verso la vulnerabilità energetica è ladi ... infatti, che non conoscono la Pompa di Calore elettrica e non sanno che un impianto di...Protesta questa mattina degli studenti della succursale dell'Istituto Magistrale 'Gucci', del plesso ospitato presso il ragioneria Rampone, al Rione ....Basta guardare queste foto scattate del Pollino scattate in anni diversi per rendersi conto il dramma che stanno vivendo le montagne ...