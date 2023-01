Maltrattamenti a studente con autismo | prof sostegno condannato a due anni

Al processo, davanti al giudice, le compagne di Giuseppe hanno spiegato che non ce la facevano più ad assistere aidel docente: lo vedevano che, ad esempio, colpiva Giuseppe con un ...Il ventiquattrenne,universitario, residente a Frosinone, è finito così nei guai. Per la ... La madre venuta a conoscenza dell'accaduto e visti i continuie atti persecutori, non ...È stato condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti, l’insegnante di sostegno delle scuole medie «Vanvitelli» Vincenzo Sagliocchi, finito agli arresti ...È stato condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti, l’insegnante di sostegno delle scuole medie «Vanvitelli» Vincenzo Sagliocchi, finito agli arresti ...