Mal di schiena da giorni | Antonella Moretti morta improvvisamente a 58 anni Era imprenditrice e presidente di Marevivo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di, 58molto nota in tutto il Nordest ediVeneto . Da alcune settimane accusava mal di ...

Da alcune settimane accusavadi, al punto che le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni fino alla tragica notizia. È morta nelle prime ore di questa mattina all'ospedale ...Ildiè costante. Gli unici oggetti personali ammessi sono un libro e una tazza. Una tazza d'acqua calda al mattino, una a pranzo e una alla sera: fondamentali per non ammalarsi, ...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane ...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane ...