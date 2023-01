Mai così poca neve sulle Alpi negli ultimi 600 anni

(Di sabato 14 gennaio 2023) – , afferma uno studio coordinato da Marco Carrer del Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali di Padova e primo autore della ricerca, in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Padova e dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna. Secondo la ricerca, pubblicata su Nature Climate Change, lasta gradualmente scomparendoitaliane e si stima che, nell’ultimo secolo, la durata del manto nevoso si è accorciata di oltre un mese. “Nonostante la tipica variabilità che conosciamo bene tra un inverno e il successivo, – dicono gli scienziati – quello che stiamo sperimentandodecenni è qualcosa che non si era mai riscontrato da prima della scoperta delle Americhe”. “Abbiamo scoperto – sottolinea Marco ...

Mai così poca neve nelle Alpi negli ultimi 600 anni