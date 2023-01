Mafia | 30 anni fa l’arresto di Riina | lo speciale su UltimoTv del Capitano Ultimo e Crespi

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Diventare invisibile per trovare un nemico invisibile e prenderlo, questo è stato quello che abbiamo fatto con forza”. Sono le parole di Sergio De Caprio, alias, nelloin onda su ‘’, la webtv del colonnello De Caprio e del regista Ambrogio, in occasione del trentennale deldel boss di Cosa Nostra Totò. Lo(qui il link del filmato: https://www..it/video/-arresto-toto-/) ripercorre la storia dell’‘Operazione Belva’ condotta dal Crimor, squadra della 1ª Sezione del 1º Reparto del Ros-Raggruppamento operativo ...

... ha deposto una corona di alloro dinanzi alla lapide posta nell'atrio della squadra mobile su cui il nome di Natale Mondo è inciso assieme a quello di tanti nostri colleghi uccisi dalla. Natale ...'In questic'è stato un tentativo di picconamento delle leggi antimafia, sostenendo che, in fondo, lanon è più quella di una volta, che dopo le stragi e dopo l'attentato che ha colpito me e la mia ...Vitagliani, 34 anni fa, gli sparò per sottrarlo alle torture del clan opposto. Una leggenda divenuta realtà processuale nel luglio 2005 ...Una vita travagliata ed una fine terribile, ad appena 36 anni, crivellato di colpi davanti al negozio di giocattoli della moglie, all’Arenella. Natale Mondo, assistente capo della polizia, venne assas ...