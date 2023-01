Mae | 520 assunti per i consolati | ma rimarranno alla Farnesina

(Di sabato 14 gennaio 2023) – Ferme richieste rivolte dai nostri residenti all’estero al ministro dell’Interno Piantedosi – Sono 520 gli impiegati amministrativiper legge, destinati ad ambasciate ed aitaliani nel mondo. Questa la notizia ultimissima propagandata con enfasi dal nuovo Governo. E ci si domanda. Una goccia nel mare il numero dei neo impiegati annunciati? Un contentino per i nostri italiani nel mondo? L’unica certezza è che trattasi di un premio di consolazione, quello delle assunzioni, ovviamente fasullo, contrabbandato per di più con una connotazione falsamente politica di ausilio ai nostri connazionali residenti all’estero, per di più da politici eletti fuori dall’Italia oltre che dai vertici della stessa. I connazionali oltre confine, con le loro innumerevoli mail inviateci, chiedono su tali fatti al ministro Tajani ...

