“Ma è un grande” GF Vip 7 | Donnamaria show | il gesto pazzesco davanti ai vipponi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) Al GF Vip 7 Edoardosi è letteralmente scatenato nelle ultime ore, regalando al pubblico un momento che definire memorabile è anche poco. Tutto è accadutoagli occhi di Antonella Fiordelisi e degli altri, che lo hanno guardato conattenzione. Non sono mancate grasse risate da parte dei compagni di avventura, che non si aspettavano di vederlo in quella inedita veste. E tra l’altro nella sua performance nella casa più spiata d’Italia ha coinvolto in particolare alcuni coinquilini. A proposito di quanto è successo al GF Vip 7, Edoardosi è reso anche protagonista di uno spoiler su Antonino Spinalbese, momentaneamente fuori dal programma per un intervento chirurgico. Durante un battibecco con la Fiordelisi ha esclamato: “Non ti preoccupare… domani, o ...