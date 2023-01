Luciano Bianciardi | un intellettuale in mezzo a tanti poveri mestieranti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 gennaio 2023) "Anziché battermi allo scoperto per quest’altra libertà, mi adattavo al sotterfugio, sceglievo la strada del compromesso e del rischio minore, accettavo il gioco sporco di questa sporca società”: capisco che l’attenzione si focalizzi su “sotterfugio”, “compromesso” e “gioco sporco”, ma tenete presente per un solo momento che queste righe le abbia scrittenel ’65. Cosa vi colpisce, ora che lo sapete? Esatto: “sporca società”. Quel che è contenuto nel racconto La solita zuppa (oggi riproposto in nuova edizione assieme a Imputati tutti, a cura di Lucianae Federica Albani, per la casa editrice ExCogita) è proprio questo, la logica del rovesciamento dell’arrabbiato italiano, che vuole deridere, criticare e opporsi alla “sporca società” italiana del boom economico. Gli costò una denuncia per oscenità e ...