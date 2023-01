Lucci | vita da procuratore | ' Vi racconto i miei affari su misura'

(Di sabato 14 gennaio 2023) In principio fu Cristoforo Colombo. Ma l'America non c'entra. Quando si parla di procuratori (ma oggi vieni subito corretto con "agenti" e più spesso "agenzie") non si può dimenticare chi fu il primo ...

...professionale e privata e l'agente da solo non basta più. Per questo ci si affida ad agenzie con molteplici figure dedicate a ogni aspetto. Come la World Soccer Agency (Wsa) di Alessandro, ...Salvini si sente in diritto di fare la voce grossa perché da unaè addentro alle cose (e...un ... Di qui la frequentazione del capo ultras rossonero Luca(lo vediamo fraternizzare ...Alessandro Lucci, noto agente e fondatore della World Soccer Agency, ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna di SportWeek, trattando anche il passaggio ...Alessandro Lucci, noto procuratore, ha voluto ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso dicembre Intervistato da Sportweek, Alessandro Lucci ha ricordato così Sinisa Mihajlovic: «Q ...