Lucas | bullizzato perché gay | 13enne francese si suicida Sul diario | “Voglio farla finita“

(Di sabato 14 gennaio 2023) Aveva dichiarato ai compagni di scuola di essere gay, e da quel momento è stato oggetto di continui atti di bullismo. Lo aveva riferito ai genitori, che avevano a loro volta informato della situazione gli insegnanti. Ma le vessazioni sono continuate, e il 7 gennaio scorso,, 13 anni, ha deciso di togliersi la vita,ndosi nella sua di Golbey, piccole centro sui Vosgi, in Francia. Lo riportano i media locali. Il caso ha suscitato clamore in tutto il Paese: appena un anno fa, un’altra giovanissima vittima di bullismo si era tolta la vita. E oggi come allora, sotto accusa èla scuola. I genitori dihanno annunciato, per voce del loro avvocato, che presenteranno una denuncia, rivolta in particolare ai responsabili dell’istituto in cui studiava il figlio. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ...