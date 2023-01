Loredana Lecciso torna in tv? | Cosa sta succedendo

Leggi su formatonews

(Di sabato 14 gennaio 2023) La moglie di Albano Carrisi potrebbere presto in tv, questo secondo le indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. In effetti, sembra chesi stia occupando di un progetto top secret.rappresenta una preda ambita per moltissimi programmi televisivi, soprattutto in riferimento ai reality show targati Mediaset.pronta per un epocale ritorno in tv? La verità – FormatonewsDiverse trasmissioni nascono con l’obiettivo di mettere alla prova i personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Tra questi possiamo citare ad esempio L’isola dei Famosi oppure il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ogni anno, il cast scelto appare sempre più scarso rispetto ...