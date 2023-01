Londra | spari vicino a una chiesa | ferite tre donne e una bambina di sette anni

(Di sabato 14 gennaio 2023)a una. Tree una bimba disono rimastein una sparatoriaa unadove si stava celebrando un funerale. Come riporta l’Ansa.it, le, di 54, 48 e 41, sono state ricoverate in ospedale dopo l’attacco, che ha avuto luogo nei pressi della St Aloysius R.C. Church di Phoenix Road, a Euston nel nord-ovest di, verso le 13:30 locali, le 14.30 italiane. Emerge dalle prime indagini di polizia che i colpi sono stati esplosi da un’auto in corsa lungo Phoenix Street, poi fuggita., al momento nessun arresto Nessun arresto è stato al momento effettuato. In un comunicato diffuso da ...

