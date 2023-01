Londra | sparatoria vicino a una chiesa di Euston | ferite 3 donne e una bambina

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tree una bimba di sette anni sono rimastein unaalladi St. Aloysius RC in Phoenix Road,, dove si stava celebrando un funerale. A renderlo noto è la polizia citata dalla Bbc. Sempre secondo quanto riporta l’emittente televisiva britannica, le tredi 54, 48 e 41 anni sono attualmente ricoverate in ospedale. «La 48enne ha potenzialmente subito lesioni che potrebbero cambiarle la vita, mentre le altre duenon risultano in pericolo di vita», spiega ancora la polizia. Le condizioni dellanon sarebbero invece ancora note. Secondo le primissime ricostruzioni delle forze dell’ordine sembra che i colpi siano stati sparati da un veicolo in movimento ...

