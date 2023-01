L’Oms vuole riportarci indietro di due anni

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Aprile 2020, nel pieno della forma più seria della pandemia di Sars-Cov-2, aggiornò con queste inequivocabili parole le linee guida sull’uso delle mascherine: “L’uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell’ambiente della comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19. E ancora: “L’uso di mascherine nella comunità può creare un falso senso di sicurezza, e il rischio di trascurare altri elementi essenziali, come appunto l’igiene delle mani, l’evitare di toccare viso e occhi e il distanziamento fisico”. Infine: “Le mascherine devono essere riservate agli operatori sanitari e l’uso estensivo potrebbe creare carenze di questi dispositivi per chi ne ...