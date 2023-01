Lombardia | Ronzulli | ' lavorare per vittoria Fontana | elettore giudicherà Moratti'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Non si deve mai dare per scontata laperché credo sia una questione di mancanza di rispetto nei confronti dell'che fino al giorno del voto può decidere chi e cosa votare. Dobbiamoogni giorno per conquistare il consenso forti delle nostre idee, della nostra esperienza in Regione, di quello che è il nostro programma e di quello che andremo a proporre ai cittadini lombardi". Lo afferma Licia, coordinatrice regionale di Forza Italia, a margine dell'evento 'al voto. Pronti, candidati al voto' che ritiene corretta la preoccupazione dell'astensionismo sebbene i voti assoluti per il centrodestra si mantengono stabili per le regionali. "Possono variare di poche centinaia ma inin ...

... cosa abbastanza scontata, ma anche della ricca, dove Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ... come Liciae Giorgio Mulè. Quelli che non vedono di buon occhio le liaisons dangereuses ...... Licia, a margine della consegna delle liste elettorali per le elezioni regionali inpresso il tribunale di Milano. 'Non mi pare - continua- che in questo mese ci sia ...Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “La coalizione è salda, coesa e leale, è un confronto in cui poi c’è una sintesi e poi una posizione sola. Caro carburate e accise non ci sono ...Minuti per la lettura Non solo il caro carburante. Ci sono almeno altri due fronti caldi, anzi bollenti, che aspettano al varco il governo Meloni. Ma andiamo con ordine. Lo sciopero dei benzinai è sta ...